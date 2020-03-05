Terme Belediyesi'nde sözleşme sevinci
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Terme Belediyesi'nde sözleşme sevinci

Terme Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında kadrolu işçiler için toplu iş sözleşmesi imzaladı.

05.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:02
Terme Belediyesi'nde sözleşme sevinci

Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında kadrolu işçiler için toplu iş sözleşmesi imzaladı.


Terme Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında kadrolu işçiler için iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.


İmza töreni öncesi yaptığı konuşmada sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Terme Belediye Başkanı , "Her zaman iyiliğin, güzelliğin, bereketin yanında olduk. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artışlar bereketli olur. Katkılarından dolayı emeği geçen iki tarafa da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biz birlikte kocaman bir aileyiz" dedi.


Daha sonra Başkan Kılıç ve Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit sözleşmeyi imzaladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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