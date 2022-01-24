Terme Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Terme Belediyesi, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Terme Belediyesi karla mücadele timleri, meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 82 mahalle ile kent merkezinde başlattığı seferberliği sürdürüyor. 25 araç ve 100 kişilik ekip oluşturan Terme Belediyesi, yol açma ve karla mücadele faaliyetleri için 7/24 esasıyla çalışıyor.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekiplere teşekkür ederek, "İlçemizde kar yağışı 3 gündür aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde 100-150 santimetreyi, merkezde ise yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Büyükşehir Belediyemiz, SASKİ, YEDAŞ ve diğer kurumlarla koordineli çalışma yürütüyoruz." dedi.

Görevlerinin sadece yolları açık tutmak olmadığına dikkati çeken Kılıç, "Her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. Hastasını hastaneye ulaştıramayan, evde yiyeceği olmayan vatandaşımızın, hayvanına yem bulamayan çiftçimizin de yanında biz varız. Sokak hayvanlarının da mamasından ve suyundan sorumluyuz, onları da unutmuyoruz. Kırsaldaki yem bulamayan kuşları ve yaban hayvanlarını bile doyurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu süreci en iyi şekilde yürütmek ve hiçbir vatandaşımızı ve canlıyı mağdur etmemek için Terme'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.