Terme Bafracalı Mahallesi'nde muhtar Ferda Ergün oldu
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Terme Bafracalı Mahallesi'nde muhtar Ferda Ergün oldu

07.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:22
Terme Bafracalı Mahallesi'nde muhtar Ferda Ergün oldu

Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde muhtar Hidayet Ergün'ün 31 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesinin ardından yeniden seçim yapıldı.

Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde muhtar Hidayet Ergün'ün 31 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmesinin ardından yeniden seçim yapıldı.

Tekrarlanan seçime muhtar adayı olarak tek liste ile katılan Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Bafracalı Mahallesi Muhtarı oldu.

Ergün, 400 seçmenden 245'inin oy kullandığı seçimde 237 geçerli oyu aldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Ergün, "Bugüne kadar Ziraat Odası olarak tüm çiftçilerimize hizmet ediyorduk. Bundan sonra da rahmetli babamın ardından mahallem için elimden gelen tüm çalışmayı aza arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bizleri destekleyen tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Azalar ise Mehmet Şimşek, Ferhan Ergan, Osman Demiroğlu, Hüseyin Şimşek ve Mustafa Zorlu'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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