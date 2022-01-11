"Termal zengini" Yalova'daki tesisler yarıyıl tatiline hazır

TERMAL, YALOVA (AA) - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova, okulların yarıyıl tatilinde işletmelerde yüzde 100'e ulaşması beklenen dolulukla misafirlerini ağırlayacak.

İl merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal ilçesindeki tesisler, tatillerini doğayla baş başa geçirmek isteyen ya da termal sularda şifa arayan yerli ve yabancı turistlerden dört mevsim ilgi görüyor.

İlçedeki işletmeler, okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullarda 21 Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Yarıyıl tatili için rezervasyonlarda yüzde 100 doluluk beklenen tesisler, özellikle tatile girecek öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler hazırlıyor.

"İkinci döneme iyi bir başlangıç yapsınlar istiyoruz"

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, tesisin 3 bin 600 dönüm araziye kurulduğunu söyledi.

Gürbüzoğlu, Termal ilçesinin Doğu Romalılardan (Bizans) itibaren Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin gözde turizm merkezlerinden olduğunu belirtti.

Bizanslılardan kalma, Sultan 2. Abdülhamid döneminde tekrar ihya edilen Kurşunlu Hamamı'nın ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü aktaran Gürbüzoğlu, tesislerinin İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın ortasında, 45 dakika mesafede ormanlık alanda bulunduğunu dile getirdi.

???????Termal'e günübirlik ziyaretlerin de yoğun olduğunu bildiren Gürbüzoğlu, şunları kaydetti:

"Sömestir rezervasyonlarımız başladı ve şu anda çok iyi gidiyor. Sömestire yine yüzde 100 dolulukla girmeyi bekliyoruz. Burası zaten doğal bir alan. Güzel yürüyüş alanlarımız, Kurşunlu Hamamı'mız, banyolar, yüzme havuzumuz var. Çocuklar buradaki imkanlardan gönüllerince yararlanabilecekler. Termalde sağlık turizminin yanında doğa turizmini de yapabiliyoruz ama sömestir tatili uzun bir süreç. Burada çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, doğa yürüyüşü yapmak, açık havuzdan yararlanmak isteyen velilerimiz de çocuklarını getiriyor. Buranın güzel havası ve şifalı sularıyla biraz da olsa okullarındaki stresten uzaklaşıp ikinci döneme iyi bir başlangıç yapsınlar istiyoruz."

"Şu anda yüzde 80'in üzerinde bir doluluğumuz var"

Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da yarıyıl tatilinin herkesin dört gözle beklediği bir süreç olduğunu belirtti.

Bugünlerde rezervasyonlarda artış olduğunu anlatan Gürbüzoğlu, "Güvenli Otel Sertifikasının vermiş olduğu koruyucu önlemler ve personelimizin de bilinçlendirilmesiyle hem misafirlerimize hem çocuklarına çeşitli aktiviteler hazırlıyoruz. Şu anda yüzde 80'in üzerinde bir doluluğumuz var. Tatilin başlamasıyla yüzde 100 doluluk bekliyoruz çünkü 15 güne yayılan bir süreç ve bu süreçte doluluk olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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