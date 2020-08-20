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Termal turizmin yeni adresi Kuşadası olacak

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak ilçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Termal turizmin yeni adresi Kuşadası olacak
20.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:57

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak ilçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi yetki alanındaki jeotermal kuyudan termal su verilmesi için yeni bir turistik tesis ile daha protokol imzalandı.

Zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığı ile Aydın'da termal turizm yatırımına en uygun yerlerden biri olan Davutlar'da bulunan Kuşadası Belediyesi'ne ait J/845 numaralı jeotermal kuyudan bölgedeki turisttik tesislere su verilmeye devam ediyor. Son olarak Ege Birlik İnşaat A.Ş. tarafından Davutlar Mahallesi'nde 60 bin metre kare alan üzerine kurulacak olan Dört Mevsim Termal Tesisleri'ne su verilmesi için çalışmalara başlandı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel'in koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında J/845 numaralı jeotermal kuyudan tesisin kurulacağı araziye sıcak termal su ishale hattı döşeniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Davutlar Mahallesi'nde kurulacak olan Tesislerin işletmecisi Ercan Karadoğan arasında tesise J/845 numaralı jeotermal kuyudan sıcak su verilmesi hususunda protokol imzalandı. Protokolün içeriğinde işletmenin termal su aboneliği şartları ve Kuşadası Belediyesi'ne ait J/845 numaralı jeotermal kuyudan tesisin kurulacağı araziye çekilen sıcak termal su ishale hattının detayları yer alıyor. Bu tesisin de açılması ile birlikte bölgede termal turizm yapan tesis sayısı 5'e yükselecek.

Bölgedeki turistik tesis işletmecilerine çağrıda bulundu. İlçede turizm faaliyetlerinin 12 aya çıkmasının en önemli yolunun termal kaynakları kullanmak olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel " Kuşadası'ndaki termal su kaynakları 45-50 derece sıcaklığa sahip olduğu için sadece sağlık turizminde kullanılmaya uygunlar. Bu bağlamda Kuşadası'nda turizm faaliyetlerini 12 aya çıkarmak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Davutlar Mahallesi'ndeki jeotermal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak için Ege Birlik İnşaat A.Ş ile protokol imzaladık. Böylece bölgemizde termal turizm yapan tesis sayısı 5'e yükselecek. Termal su kaynaklarını bulunduğu alana turistik işletme kurmak isteyen yatırımcılara Kuşadası Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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