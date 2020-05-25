"Termal turizmin başkentinde" sessiz bayram
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"Termal turizmin başkentinde" sessiz bayram

Türkiye'nin termal merkezlerinden Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

25.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:46

Türkiye'nin termal merkezlerinden Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek kent meydanı, Uzun Çarşı ve Bankalar caddelerinde görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. Tarihi Afyon Kalesi ise güzelliğiyle büyüledi.

Şehrin her noktasında polis ve bekçiler denetimlerini sürdürdü. Sadece nöbetçi ekmek fırınları açık tutuldu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlar kısıtlamaya uyduğu için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Uygulamaya uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Türkiye'de hükümetin aldığı ciddi önlemlerle kontrol altına alındığını söyledi.

İlan edilen 4 günlük karantina sürecinin üçüncü gününde de halkın sokağa çıkmadığını gözlemlediğini ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Buna rağmen şehrimizde sıkı bir denetim de yapılmaktadır. Dün bayramın birinci günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettiği mahalle ve sokaklarda dolaşarak bayramın keyfini çıkardılar. Yaşlılarımız maske takarak sokağa çıkmış ve sosyal mesafe kuralına uymuşlardır. Dört günlük yasaktan dolayı şehrimizin cadde ve sokakları boş kalırken evlerinde sıkılan vatandaşlarımız da balkonlarında ve bahçelerinde aileleriyle hoş vakit geçirmeye çalıştılar. Halkımız üzerine düşen görevi evlerinden çıkmayarak yaparken, Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz."

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan da bu yıl Ramazan Bayramı'nda sessiz olan termal turizmde ay sonu itibarıyla hareketlilik yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Gümüşhan, "Tüm oteller hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bitirme aşamasına gelmiştir. Haziran ortasından itibaren hareketlilik başlar. Misafirler huzur ve güven içinde tatil yapacaklardır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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