Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır
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Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır

Termal turizm tesisleri 1 Temmuz'daki normalleşme sürecine hazır
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Şifalı suları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yalova'daki termal tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Şifalı suları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Yalova'daki termal tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Kentte "Güvenli Turizm Sertifikası" alarak hizmet veren tesisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilere kapattıkları kapılarını yeniden açacak.

Sadece konaklama yapan müşterilerine restoran ve açık hava havuzları gibi sınırlı bir alanda hizmet veren işletmeler, yeni dönemle termal havuz, hamam, sauna, spor ve sinema salonlarını konaklayanların yanı sıra günübirlik konukların da hizmetine sunacak.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 1 Temmuz itibariyle konaklama dışında da tesislerinin hizmet vereceğini söyledi.

Bu nedenle hijyen koşullarını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını aktaran Gürbüzoğlu, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Yine misafirlerimizi HES kodu ve ateş ölçümünü yaptıktan sonra alacağız. 1 Temmuz'dan sonra yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlayacağız. Onlarla ilgili de rezervasyonlarımız açıldı. Yurt dışından gelecek misafirlerimize yönelik beklentimiz yüksek. İstanbul üzerinden günübirlik gelecek yabancı misafirlerimiz de var. Doluluğumuzun yüksek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Rezervasyonlar arttı"

Kentteki tesislerden Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül de kademeli normalleşmenin üçüncü etabına girecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sinema salonu, termal havuzlar, spor salonları gibi şu an kapalı olan birimlerin artık açılabileceğini belirten Hügül, bunun da günübirlik ziyaretçiler ile konaklama yapılmasında rezervasyonlara olumlu yönde etki edeceğini vurguladı.

Rezervasyonlarda yüzde 10'luk bir artış yaşandığını ancak temmuz ayı ortalarında oranın çok daha yükselmesinin beklendiğini belirten Hügül, "Sokağa çıkma, şehirler arası yolculuk gibi yasakların kalkması iç turizmde hareketliliğin başlamasını sağladı. Şu anda turizmciler olarak yüzümüz gülüyor. Bu yasakların kalkmasının hemen akabinde rezervasyonlara olumlu yönde etki etti. Bakanlığımızın süreci yönettiği ve aşı politikasında yaş sınırını 18 yaşa kadar indirmesi aynı şekilde rezervasyonlara yansıdı. Ayrıca termal otellerdeki havuz yasağının kaldırılması da aynı oranda olumlu etki etti."

Hügül, salgının ilk gününden itibaren uygulanan tedbirleri devam ettirdiklerini vurguladı.

Termal tesislerde konaklayan vatandaşlar da alınan tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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