Termal turizm potansiyeli net olarak ortaya konacak

12.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:34

Bursa'ya Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına ilişkin fizibilite raporu hazırlanması ve Sıcaksu Bölgesi'nin hem termal kaynakları hem de planlanan yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizlerin yapılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasını kapsayan protokol imzalandı.