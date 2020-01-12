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Termal turizm potansiyeli net olarak ortaya konacak

Bursa'ya Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına ilişkin fizibilite raporu hazırlanması ve Sıcaksu Bölgesi'nin hem termal kaynakları hem de planlanan yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizlerin yapılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasını kapsayan protokol imzalandı.

12.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:34
Termal turizm potansiyeli net olarak ortaya konacak

'ya Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına ilişkin fizibilite raporu hazırlanması ve Sıcaksu Bölgesi'nin hem termal kaynakları hem de planlanan yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizlerin yapılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasını kapsayan protokol imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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