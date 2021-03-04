Terma City, hem tatil hem de sağlığın adresi olmayı hedefliyor

Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City Oteli'nde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak hizmet listesine sağlığı da eklemeyi hedefliyor.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılda 50 milyar dolarlık bir potansiyel taşıyan sağlık turizmi, yeni nesil otelciliğin merkezinde yer almaya başladı. Özellikle ekonomik gücü olan genç ve orta yaş turistler, konaklamak ve yeni ülkeler görmek isterken aynı zamanda sağlıkları için de hizmet almayı tercih ediyor.

Dünyada trilyonlarca dolarlık bir potansiyele ulaşan sağlık turizmi Türkiye'de de önemli aşamalar kaydetti. Türk doktorlarının başarısı dünya çapında tanınmaya başlarken, sağlık sistemi de Türkiye'nin önemli ihraç kalemi olma yolunda ilerliyor.

Termal turizmi alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City Oteli'nde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak hizmet listesine sağlığı da eklemeyi hedefliyor. Otelde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi için 1.000 metrekare alan tahsis edilirken, Terma City Yönetim Kurulu, kurumsal firmalar ile anlaşma sağlamak için görüşmelere de başladı.

Terma City, proje ile yurt dışından yılda 200 bin hasta getirmeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye, yılda 5 milyar dolarlık sağlık turizmi elde ediyor. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde sağlık sisteminin eski ve hantal, sağlık hizmeti ücretlerinin de çok yüksek olması nedeniyle yabancı turistlerin ilgisi Türkiye'ye yöneldi. Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran ve Irak'tan turistler sağlık ve termal turizmi için Türkiye'ye geliyor. Yalova, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerin içerisinde yer alıyor.

Karaderili Şirketler Grubu'nun projesi ile sağlık turizmi için gelenlerin konaklama ile ilgili sıkıntılarının ortadan kaldırılması düşünülürken, Terma City Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri ve termal suyun gücünü birleştirerek yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olmayı planlıyor.

Terma City, yeni akım proje ile yurt dışından yılda 200 bin hasta getirmeyi hedefliyor. 2 bin 200 yatak kapasitesi ile 12 ay hizmet veren ???????Terma City, yurdun her köşesinden hasta da kabul edebilecek.

"Turizm geliri ve turist sayısının artırılmasını hedeflemekteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, termal otellerin de lüks tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettiklerini ve geliştirdiklerini belirterek, "Termal oteller sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için dizayn edildi. Biz buna 'yeni nesil termal' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Talas, Türkiye'nin termal turizmi alanında son 10 yılda reformlar yaptığını, bu düzenlemeler sayesinde dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürdüğünü aktararak, "Şimdi yeni akım bir proje oluşturarak sağlık sektöründeki başarılı markalarla güçlerimizi birleştirip turizm geliri ve turist sayısının artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu proje ile yerli-yabancı 350 bin hasta getirmeyi hedefliyoruz. Otelimizde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurmak için kurumsal firmalar ile görüşmelere başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı