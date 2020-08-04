Termal tesislere kışa kadar 4 milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, termal zenginliğiyle ilgi çeken Türkiye'nin ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 4 milyon Rus turisti misafir etmesini beklediklerini bildirdi.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, termal zenginliğiyle ilgi çeken Türkiye'nin ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 4 milyon Rus turisti misafir etmesini beklediklerini bildirdi.

Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal tesislerin Rusya'dan yoğun şekilde rezervasyon almaya başladığını, Türkiye'nin turistlere verdiği sağlık güvencesi ile işletmelerin "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"na sahip olmasının bu taleplerde etkisinin olduğunu söyledi.

"Çok sayıda Rus turist, uçuşların yeni başlamasına rağmen Türk termallerini tercih etmeye başladı. Sağlık turizmi tesisleri ve termaller, ağustos, eylül ve ekim ayında yaklaşık 4 milyon Rus turisti ağırlamak için hazırlanıyor, tahminlerimiz ve veriler bu yönde." diyen Yılık, özellikle Dalaman'daki termal turizm tesisleri ile İzmir'de plaj ve termal seçeneklerini bir arada sunan tesislerin rağbet gördüğünü anlattı.

Marmara Bölgesinde de termal tesislerin Rus turistleri ağırlamak için hazırlandığını aktaran Yılık, birçok otelin çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Türk termalleri Rusya'da tanıtılacak

Termallerde ağustostan itibaren yoğunluğun başlayacağını, eylül ayında ise istenilen doluluğa ulaşacağını vurgulayan Yılık, Kasım 2020'de Rusya'daki tur operatörlerini ve basın mensuplarını Türkiye'ye davet edeceklerini anlattı.

Rus turizmcilere, Türkiye'deki termal tesislerin olanaklarını daha iyi tanıtmak istediklerine işaret eden Yılık, bunun için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yılık, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile TESTUD'un "Milli Katılım" projesi kapsamında da Türkiye'deki termal tesisler, hastaneler ve kliniklerin bulunduğu yaklaşık 40 kuruluşu, Rusya'da 2021 Şubat ayında tanıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA