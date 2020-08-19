Termal suyu sayısız hastalığa iyi geliyor
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Termal suyu sayısız hastalığa iyi geliyor

Karaderili Şirketler Grup bünyesindeki Yalova Terma City'nin termal sularının romatizma ve kas hastalıkları da dahil çok sayıda hastalığa iyi geldiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nın hazırladığı raporla belgelendi.

Termal suyu sayısız hastalığa iyi geliyor
19.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:51

Karaderili Şirketler Grup bünyesindeki Yalova Terma City'nin termal sularının romatizma ve kas hastalıkları da dahil çok sayıda hastalığa iyi geldiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nın hazırladığı raporla belgelendi.

Yalova Terma City'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki termal sağlık kaynaklarının her gün yeni bir özelliği daha keşfediliyor.

Türkiye'nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşıyor.

Romatizmadan cilt rahatsızlıklarına, kireçlenmeden bel fıtığına kadar birçok hastalığa iyi gelen termal suların faydaları saymakla bitmiyor.

Türkiye, kaplıca ve hamam kültürü bakımından zengin bir geçmişe sahip bir ülke konumunda bulunuyor. Yeraltı termal kaynakların Anadolu'nun dört bir yanında bulunması vatandaşları termal sulara karşı her daim aşina kıldı.

Yıllardır sağlık açısından önemli bir yer tutan termal suların yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi bulunuyor. Terma City, sağlığın yanında konforu ve sosyal donatıları da düşünerek yeni nesil gençleri de termal turizme çekiyor.

Eskiden sadece rahatsızlığı olunca termal suyun şifasını hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, Terma City şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirleri de termal otelinde ağırlıyor.

Yalova Terma City, termal turizmle lüks otelciliği birleştirip, sektöre farklı bir anlayış getirerek termal turizminin en önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor.

"Birçok alanda şifa kaynağı"

Karaderili Şirketler Grup bünyesindeki Yalova Terma City'nin termal sularının sayısız hastalığa iyi geldiği ve termal suyun romatizma ve kas rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olduğu uzmanlarca da belgelendi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle'nin yayınladığı rapora göre, Terma City'nin termal sularının bir çok alanda şifa kaynağı olduğunu belgeledi.

Balneolojik (yer altı, toprak, su ve iklim kaynaklı doğal iyileştirici faktörlerin bilim dalı) ve termal tedavilerde kullanım olanakları ve endikasyonlara bakıldığında, balneoterapi (Banyo Kürleri) kullanımıyla, balneoterapi uygulamalarında (tüm vücut veya ekstremite veya lokal banyolar şeklinde) özellikle ağrı dindirici, iltihap giderici, spazm çözücü, ayrıca kas ve eklem yapı ve fonksiyonlarını, cilt sağlığı ve fizyolojisini destekleyici, yaşlanmayı önleyici etkiler göstermesi de söz konusu.

Yalova Terma City'nin termal suyunun, destekleyici, tedavi edici ve esenlendirici amaçlı kullanım potansiyeli taşıyan hastalıklar şöyle:

"Romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem hastalıkları, inflamatuar romatizmal hastalıklar, yumuşak doku romatizmaları, kas iskelet sistemi hastalıkları, travmatik (yaralanma, kırıklar) lezyonlar, postoperatif (ortopedik ameliyatlar sonrası) dönemler, el ve boyun ağrıları, omuz tutulmaları bursit ve tendinitler, miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS), refleks sempatik distrofi sendromu. Ayrıca larenjit, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıklarında, destekleyici kullanımı da söz konusu."

Kaynak: AA

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