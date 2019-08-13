Termal otellerde bayram yoğunluğu

13.08.2019 17:26

Termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki otellere, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Tatilciler, kentte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan 5 yıldızlı termal otellerde, şifalı sularda ve havuzlarda vakit geçiriyor.

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilde deniz, kum ve güneşi tercih etmeyen tatilcilerin adresinin Afyonkarahisar'daki termal oteller olduğunu kaydetti.

Tatilcilerin daha çok Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyükşehirlerden geldiğini ifade eden Gümüşhan, bereketli bir bayram geçirdiklerini aktardı.

Yurt dışından ise Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda gurbetçinin termal otelleri tercih ettiğini söyleyen Gümüşhan, "Misafirlerimiz sağlık anlamında da otellerden belli zaman dilimlerinde kürler alıyor. Kürlerimiz de doktor programıyla yapılmaktadır. Bunlarla birlikte tatilcilerimiz, otellerimizde hem ruhen dinleniyor hem de şifalı sulardan faydalanıyor." şeklinde konuştu.

Frig Vadisi'nde günübirlik turlar

Termal tatil için İzmir'den Afyonkarahisar'a gelen Ayhan Demiröz, İzmir'de deniz, kum ve güneşten sıkıldıklarını, Kurban Bayramı'nda tercihlerini termal otelden yana kullandıklarını belirtti.

Afyonkarahisar'daki termal otel konseptlerini beğendiğini anlatan Demiröz, tatilden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan bazı tatilciler, kentteki tarih turizminin cazibe merkezi Frig Vadisi'ndeki günübirlik turlara katılıp, Emre Gölü'nde kano, sultan kayığının yanı sıra göl çevresinde ATV'lere binerek doğa ve sportif etkinliklerin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA