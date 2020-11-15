Termal otellerde ara tatil yoğunluğu başladı

Termal otellerde ara tatil yoğunluğu başladı Çocuklu aileler ara tatilde termal otelleri tercih etti Oruçoğlu Termal Otel yöneticisi Emrah Esen: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk ara tatilde de devam ediyor" Okullarda verilen ara tatilin ardından Afyonkarahisar'daki...

Termal otellerde ara tatil yoğunluğu başladı

Çocuklu aileler ara tatilde termal otelleri tercih etti

Oruçoğlu Termal Otel yöneticisi Emrah Esen:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk ara tatilde de devam ediyor"

AFYONKARAHİSAR - Okullarda verilen ara tatilin ardından Afyonkarahisar'daki termal otellerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Ara tatilde termali tercih edenlerin yüzde 90'nını çocuklu ailelerin oluşturması ise tatilde ailelerin kendilerinden daha çok çocuklarını düşündüklerini gösterdi.

Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı termal oteli Oruçoğlu Termal Otel yöneticisi Emrah Esen, ara tatilin gelmesi ile birlikte termal tatilde yaşanan yoğunluğu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Esen, ara tatilin havaların soğuk olduğu döneme gelmesi ile ailelerin tatilde termali tercih etmelerinde önemli etken olduğunu vurguladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluğun ara tatilde de devam ettiğini belirten Esen, 29 Ekim'in termal tesisler için bereketli geçtiğini dile getirdi. Esen şunları söyledi:

"Özelikle Mili Eğitim Bakanlığının açıklamasından sonra oldukça yoğun rezervasyon almaya başladık. Geçtiğimiz ay 29 Ekim haftasında ciddi anlamda termalde hareket vardı. Bu birinci ara tatilde de sadece kendi özelimizde değil tüm Afyonkarahisar otelleri olarak bir yoğunluk yaşamaya başladık. Maşallah 29 Ekim bereketli geçti. Daha önce istediğimiz seviyelerde değildik ama Afyonkarahisar olarak tüm otellerimiz olarak 29 Ekim de güzel bir dönem geçirdik."

Tatilde çocukların eğitimleri düşünüldü

Ailelerin termal tatili kendilerinden ziyade çocukları için istediklerinin altını çizen Esen, Afyonkarahisar'ın termal anlamında Türkiye'de kendisini kanıtlayan bir bölge olduğu için ara tatilde ailelerin termal tatildeki tercihlerinin başında Afyonkarahisar'ın geldiğini ifade etti. Esen, "Tabii ki çocuk en önemli şey ara tatilin sebebi de bu çocuklarımız artık çok sıkıldılar. Evlerinde oturdular ondan sonra uzaktan eğitimleri oldu. Tabii haliyle bunaldı çocuklarımız da. Suyumuzun bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi var. Eğitimlere ara verildi ama çocuklarımız hala kendi online eğitimleri alabiliyorlar bunlara ücretsiz internet imkanı sağlıyoruz. Belli aktivitelerimiz de var. Başta da söylediğim gibi suyumuzun bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi olduğu için kışın termaller ekstra öne çıkıyor. Aileler de bu konudan dolayı bizleri tercih ediyor. Kesinlikle çocuklar için geliyorlar. Zaten şuanda misafirlerimizin yüzde 90 ı çocuklu aileler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS