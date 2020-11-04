Termal otelin beşinci katından düşen Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Termal otelin beşinci katından düşen Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 tutuklama

04.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:13
Termal otelin beşinci katından düşen Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 tutuklama

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Gamze A'nın (17) bir termal otelin beşinci katından düşerek ölümünün ardından üç şüpheliden birinin "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", diğerlerinin ise "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Gamze A'nın (17) bir termal otelin beşinci katından düşerek ölümünün ardından üç şüpheliden birinin "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", diğerlerinin ise "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Gamze A, geçen hafta sonu ilçedeki bir termal otelin beşinci katından düşmüş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm olayının ardından açtığı soruşturma kapsamında R.D, kardeşi M.D. ve arkadaşları M.E.D. tutuklanmış, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre şüphelilerden R.D. "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme"; diğer iki şüpheli ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Gamze A'nın, Kızılcahamam'da şüphelilerin çalıştığı termal otelin verdiği iş ilanındaki telefon numarasını arayarak, şüphelilerle temas kurduğu belirlendi. Genç kızın, olaydan bir gün önce öğle saatlerinde şüphelilerce Keçiören'deki bir adresten otomobille alınarak Kızılcahamam'a getirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Şüphelilerden R.D, sabaha karşı balkondan baktığında genç kızın hareketsiz bedenini gördüğünü iddia etti.

Şüphelilerden M.E.D. ise alkol aldıktan sonra sızdığını, sabahleyin kendisini uyandıran R.D'den kızın ölümünü duyduğunu ifade etti.

M.D. ise bir başka odada bulunduğunu beyan ederek, "Odadan gelen gürültüler duydum. Ama odaya gelip baktığımda anormal bir şey yoktu" dedi.

Adli Tıp Kurumundan rapor istendi

R.D'nin, kızın uyuşturucu krizine girdiği yönündeki iddiası üzerine Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızın bedeninden alınan kan ve idrar örneklerini Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, genç kız ve R.D'nin kaldığı odada duvara monte edilmiş televizyonda darbe sonucu oluşan kırık belirlendi. Aynı odadaki kap kacağın da kırık olduğu öğrenildi.

Odadaki eşyalardan parmak izleri ve bardaklardan alınan DNA örnekleri de incelemek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Savcılık soruşturmasında, olayın meydana geldiği oteldeki güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.

Ancak ilçedeki güvenlik kameralarından, Gamze A. ile şüphelilerin ilçeye geldikleri otomobilin görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama
Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama
Ankara'da bir otelin 5'inci katından düşerek ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
Ankara'da bir otelin 5'inci katından düşerek ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Irmak Ünal Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Termal otelin beşinci katından düşen Gamze'nin ölümüyle ilgili soruşturmada 3 tutuklama - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 19:16:33. #1.15#
title