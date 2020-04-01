Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı
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İhsaniye, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde bir termal otelin resepsiyonundan çalınan cep telefonuyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:21
Termal otelden telefon çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl Beldesi'nde bir termal otelin resepsiyonundan çalınan cep telefonuyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Bir termal otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Yusuf Ç., jandarma ekiplerine başvuru yaparak cep telefonunun resepsiyondan çalındığını söyledi. Jandarma ekipleri de yaptığı takip ve araştırma sonucunda telefonun A.K isminde bir şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Jandarma tarafından yakalanan A.K adili makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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