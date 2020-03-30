Termal otelde korkutan yangın
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Edremit, Termal, 3. Sayfa

Termal otelde korkutan yangın

- Termal otelde korkutan yangın Balıkesir'in Edremit ilçesinin en büyük termal otellerinde olan Adramis Termal Otel'inde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

30.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:41
Termal otelde korkutan yangın

- Termal otelde korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinin en büyük termal otellerinde olan Adramis Termal Otel'inde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde termal kaplıca ve otellerin bulunduğu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan otelin çatısında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.

Yangın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Termal otelde korkutan yangın

Kaynak: İHA

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Termal otelde korkutan yangın
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