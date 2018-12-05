Hatay'da Otel Yangını: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 katlı termal otelde çıkan yangın söndürüldü. Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dumandan 20 kişinin etkilendiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan 7 katlı termal otelin mutfağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı, çamura saplandı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Otel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, "Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi" dedi.