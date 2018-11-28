Termal Myo "Ambulans Rallisi"Nde Birinci Oldu

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, 5. Üniversiteler Arası Ambulans Rallisi'nin kardiyak aciller etabında birinci oldu.

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu'na katıldı. Paramedik Derneği (PARDER) ve Maltepe Üniversitesi'nin iş birliği ile 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu'nda, paramedikler tarafından kaza sonrasında yapılan müdahaleler üzerinde duruldu.

Sempozyum kapsamında düzenlenen 5. Üniversiteler Arası Ambulans Rallisi'nde farklı üniversite ekipleri kıyasıya mücadele etti. Ekiplerin zamanla yarıştığı ralli sonunda ise temsili yaralılara en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştiren Yalova Üniversitesi ekibi birinci oldu. 7 etap şeklinde gerçekleştirilen ralli kapsamında İlk ve Acil Yardım Programı'nın 2. sınıf öğrencilerinden Seyid Ahmet Orhan, Büşra Aydın, Murat Çelik ve Güler Nazlıcan Kaplan'dan oluşan ekip, kardiyak aciller etabında birincilik ödülü kazandı. - YALOVA