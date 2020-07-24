Termal kamera ve yoğunluk ölçümü çözümleri okula dönüşü kolaylaştıracak Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula dönüşünü termal kameralar ve yoğunluk ölçüm çözümleri gibi gelişmiş teknolojiler sağlayacak.

COVID-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim oldu. Salgın başlar başlamaz ilk olarak okullar kapatılarak eğitim ve öğretim çevrimiçi platformlara taşındı. Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bir normalleşme süreci başladı. Getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken geçici olarak kapatılan ya da evden çalışma modeline geçen şirketlerde işyerlerine dönüş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı planına göre okulların açılması planlanan 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça eğitim alanında da normalleşme süreci ve okula dönüş konuşulmaya başlandı. Bu doğrultuda okullarda da öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların sağlıklı kalmaları ve güvende olmaları için okula girerken öğrencilerin ateşinin ölçülmesi, maske kontrolü, sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, tek kişilik sıralar kullanılması, ders saatlerinin kısaltılması gibi önlemler alınacak.

Okul girişlerinde birikme yaşanmadan temassız ve kolay ateş ölçümü

Okul girişlerinde öğrencilerin tek tek ateşlerinin ölçülmesi, maske takıp takmadıklarının kontrol edilmesi oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir işlem. Bu ayrıca, öğrenciler okula giriş yaparken kuyruk oluşmasına neden olarak sosyal mesafenin korunmasını da zorlaştırabilir. İşte bu noktada en son teknolojiye sahip termal kameraların kullanıldığı çözümler devreye giriyor. Termal kamera çözümleri kullanılarak okula giriş yapan öğrencilerin ateşi aynı anda ölçülebiliyor ve kameraların analiz yeteneği sayesinde öğrencilerin maske takıp takmadıkları da belirlenebiliyor. Ateşi belirli bir seviyenin üzerinde olan ya da maske takmayan bir öğrenci tespit edildiğinde sistem hem görsel hem de sesli uyarı verebiliyor.

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni normale geçiş sürecinde teknolojinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, "En son teknolojilerle geliştirdiğimiz çözümlerimizle şu ana kadar turistik tesislerden mağazalara, marketlere ve iş yerlerine kadar birçok işletmenin yeni normale uyum sağlamasına destek olduk. Ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan öğrencilerimize ve tüm eğitim personellerine çözümlerimiz doğrultusunda elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler