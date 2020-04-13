Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor Corona virüsü salgını ile birlikte, kullanılmaya başlanan termal kameraların satışlarında ciddi oranda artış gözlendi.

Corona virüsü salgını ile birlikte, kullanılmaya başlanan termal kameraların satışlarında ciddi oranda artış gözlendi. Ateşi olan kişilerin tespitinde kullanılan termal kameralar neredeyse bütün Dünya'da kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Bu ayın başında İzmir için Corona virüsüyle mücadele kapsamında termal kamera kurulumunun gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Sadece İzmir, Türkiye'de değil, Dünya'da neredeyse her ülke, Corona virüsüyle mücadele için termal kameralar kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde termal kamera üretimi gerçekleştiren firmalar, satışlarının üç katı arttığını açıkladı. İsrail'de termal kamera üreten bir firma ise bir ay içerisinde gerçekleştirilen termal kamera satışlarının, son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen termal kamera satışlarından çok daha fazla olduğunu belirtti.

Termal Kameralar Kalabalıkta Ateşi Olan Kişileri Tespit Edebiliyor

Dünya'da pek çok firma, Corona virüsüyle mücadele kapsamında, hergün personellerini termal kameralar ile tarıyor. Corona virüsü nedeniyle ateşi olan kişilerin kolaylıkla tespitini gerçekleştirebilen termal kameralar, kalabalık içerisinde ateşli kişilerin tespitini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Nesneler ve ortam arasındaki sıcaklık farkının ölçümü prensibine dayalı olarak çalışan termal kameralar, kalabık içerisinde ateşi olan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede şirketler ya da kamu kuruluşları, ateşi olan kişilerle ilgili hızlı bir şekilde gerekli aksiyonları alabiliyor.