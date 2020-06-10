Termal Kamera Covid-19 ile Mücadelede Yardımcı Olabilir mi? Son zamanlarda alınan normalleşme kararları ile birlikte pek çok halka açık alanda termal kamera ile karşılaşmaya başladık.

Son zamanlarda alınan normalleşme kararları ile birlikte pek çok halka açık alanda termal kamera ile karşılaşmaya başladık. Kişilerin vücut ısısını ölçerek hastalığa dair ön izlenimler sunmak noktasında başarılı bir konumda olan termal kamera Covid-19 ile mücadele sırasında ne denli yardımcı olabilir? Sizler için merak edilen bu detayları derledik!

Termal Kamera Covid-19 Tespiti Yapabilir mi?

Temel olarak kızılötesi teknolojisinden faydalanan termal kameralar vücuttan, genellikle alından, yayılan ısıyı tespit ederek vücudun çekirdek vücut sıcaklığını tahmin eder. Genellikle polisler ve itfaiyeciler tarafından kullanıma uygun olan bu cihazlar, aslında tıbbi cihaz olarak tasarlanmamıştır ve yapılış itibarıyla bu yönde bir iddiası yoktur.

Bu cihazlar tıbbi olarak tasarlanmamış olsa da cilt sıcaklığının gerçeğe yakın bir ölçüsünü oldukça kısa bir süre içerisinde verebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, cilt sıcaklığının vücut sıcaklığından farklı şeyler olduğudur. Uzmanlar, bu cihazların termometrelere kıyasla daha az doğruluk payı içerdiği konusunda uyarıyor.

Normal bir insan için ortalama vücut ısısı 37 derece olsa da bu durum kişiden kişiye, mekana ve hatta saate bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çekirdek vücut sıcaklığı alından, ağızdan, kulaktan ve koltuk altından ölçülebilir olsa da en doğru yol rektal okuma almaktan geçiyor.

Bu noktada virüsle enfekte olan ancak kuluçka döneminde bulunan ya da ateş semptomu göstermeyen kişiler, kısaca yalancı negatifler deniyor, ya da başka bir hastalıktan ötürü ateşi yüksek olan kişiler, kısaca yalancı pozitif deniyor, yanlış tanımlamalara ve sahte güven duygularına sebebiyet verebilir.