Termal hamamlar açılmaya hazırlanıyor

Termal hamamlar, aylardır kapalı olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılardan sonra 1 Temmuz itibariyle açılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Termal hamamlar, aylardır kapalı olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılardan sonra 1 Temmuz itibariyle açılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin detayları içeren genelge, birçok işletmenin yanı sıra termal hamamların da açılacağı müjdesini vermişti. 1 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak genelge ile 17 ay önce yani pandeminin başında kapanan ve hiçbir normalleşme kararıyla açılmayan termal hamamlarda bu kez misafirleri ağırlamak için gerekli hazırlıklar başladı.

Eskişehir'de termal hamam işleten Hüseyin Özdemir, yeni döneme hazırlandıklarını belirtirken fiyatların ise değişmeyeceğini kaydetti. Kapalı kaldıkları dönemde çok fazla sıkıntı çektiklerini ve bu sıkıntıların şu anda da sürdüğünü aktaran termal hamam işletmecisi Hüseyin Özdemir, binlerce insanın hamam sektörü sayesinde geçindiğini söyledi. Kira konusunda diğer hamamlardan daha şanslı olduklarını belirten Özdemir, "Koronavirüs hastalığına karşı uzmanlar sürekli temizlik uyarısı yapıyor. Zaten biz hamamlar olarak bunların hepsini uyguluyoruz. Girişte dezenfektelerimizi uyguluyorduk. Ben bir tane bile hamamdan yayılan virüs görmedim ve duymadım. Biz 17 aydır kapalı kaldığımız sürede çok mağdur olduk. Çoğu işletme kapılarını açarken biz açamadık. Bizim işletmemizin yer aldığı bina belediyeye ait olduğu için sağ olsunlar bize kira konusunda çok destek oldular, süreç boyunca kapalı kaldığımız dönemde bizden kira almadılar, ancak herkes bizim kadar şanslı değildi. Hamam işleten çoğu yer kiralarını ödeyemedikleri için kapatmak durumunda kaldı. Türkiye'de hamamlar sayesinde binlerce insan ekmek yiyor, hamamlar bizim kültürümüz ve buna sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle Eskişehir'e birçok yerli ve yabancı turistin geldiğini ve bu vatandaşların hamamları sıklıkla kullanmak istediklerini vurgulayan Hüseyin Özdemir, "Eskişehir gibi bir yere yaz aylarında dışarıdan 10 binin üzerinde insan geliyor. Her otelde banyo olmadığı için bu insanlar dışarıda terledikten sonra hamama gelmek isteyecek. Kapalı olmamız bu vatandaşlar için de sorun oluyordu. Artık 1 Temmuz itibariyle açılıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Gerekli tamirleri, tadilatları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her misafirden sonra gerekli temizlikleri de yapıyoruz bunlar konusunda özenli olmaya devam edeceğiz. Fiyatlar konusunda da pandemi nedeniyle kapanmadan önceki fiyatları uygulamaya devam ediyoruz. Girişler 20 TL idi ve bu sene de öyle olmaya devam edecek, çünkü pandemiden dolayı insanların zaten geçim sıkıntıları var, herkes zor durumda" ifadelerini kullanarak giriş fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı