Terma City Otel'den kadın girişimcilere destek
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Dünya Kadınlar Günü, Yalova, Güncel

Terma City Otel'den kadın girişimcilere destek

YALOVA Terma City Otel yönetimi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, otelin lobisinde sergi düzenledi.

08.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:32
Terma City Otel'den kadın girişimcilere destek
YALOVA Terma City Otel yönetimi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, otelin lobisinde sergi düzenledi. Sergide stant açan Yalovalı kadınlar, kendi yaptıkları ürünleri gün boyu satışa sundu.

Sahil ve termal turizme yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Karaderili Şirketler Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yalova Terma City Otel'de etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, Yalovalı kadın girişimciler, otelin lobi bölümünde stant açarak el emeği ürünlerini gün boyu satışa sundu. Otel yönetimi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen organizasyon kahvaltı ile başladı. Etkinlikte, kadın haklarıyla ilgili gün boyu farklı konferanslar düzenlendi. Konferansa Avukat Cemre Erdönmez, Kadın Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Suna Sökmen Canatarı ve Diyetisyen Kamile Altın'ın ad aralarında bulunduğu uzman konuşmacılar katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili etkinlikler kapsamında açıklama yapan Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayarak, "Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır" dedi.'KADIN İSTİHDAMINI TAKİP EDİYORUM'Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Karaderili, "Şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020'nin ilk çeyreğinde ortalama olarak yüzde 55 seviyelerine yükseldiğini, kadına ve kadın iş gücüne güvendiğini turizm sektöründe kadın yatırımcı ve yönetici olarak iş alımlarında tesislerimizde kadına verilen istihdamı özellikle takibini yapıyorum" ifadelerini kullandı.'KADINLARIMIZIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

Yalova ve bölge kadınlarının Terma City Otel'deki etkinliğe gösterdiği yoğun ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Elvan Karaderili, kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomideki yükselişin ve çarkların dönmesinin en önemli unsuru olduğunu ifade ederek, "Hayatın her anında fedakarlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.


- Yalova

Kaynak: DHA

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