Terma City, "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'nda
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Terma City, "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'nda

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Terma City, Antalya'da kapılarını açan "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'na katılarak "yeni nesil termali" tanıttı.

Terma City, Antalya'da kapılarını açan "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'na katılarak "yeni nesil termali" tanıttı.

GMT Fuarcılık tarafından Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Katılımın yoğun olduğu fuarda stant kuran Terma City, yerli ve yabancı ziyaretçilere salgın sürecinde aldıkları tedbirleri anlattı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da standı ziyaret ederek, Terma City Otel hakkında bilgi aldı.

Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal otellerin de "lüks tatil" ve "ekonomik tatil" seçeneklerini birleştirerek hizmet sunduklarını söyledi.

Terma City'nin yatırım değerinin 180 milyon dolar olduğunu, 60 bin metrekare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli olduğunu ve 20 adet kral dairesi bulunduğunu ifade eden Hügül, "6 bin metrekarelik spa merkezimiz var. Tüm salgın tedbirlerini aldık, personelimizin aşı süreci başladı. Bir ay sonrasında tüm personelimizin ikinci dozlarını bitirmiş olacağız. Sezona hızlı başlayacağız. Eski termal geleneğini yeni nesil termalle birleştirerek, hem kaplıca tedavisi hem de sosyal donatılar, aktiviteler anlamında hizmet ağımız var. İç pazardan talep var. Dış pazardan da özellikle Orta Doğu'dan yoğun ilgi var." diye konuştu.

Türkiye'de termal otellerde Avrupa seviyesinin yakalandığını vurgulayan Hügül, Orta Doğu'nun son 4 yıldır keşfettiği termal suları özellikle İskandinav ülkelerinden konukların çok sevdiğini dile getirdi.

Avrupa'da genç kitlenin termali, fiziksel sorunları önleyici ve dinlenme yeri olarak gördüğünü anlatan Hügül, otellerinde yaptıkları faaliyetlerle genç turist profilinin ilgisini çekmeyi başardıklarını ifade etti.

Terma City, 'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı'nda
Terma City, 'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı'nda
Terma City, 'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı'nda
Terma City, 'Lastminute' Turizm Pazarlama Fuarı'nda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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