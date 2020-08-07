Terlikli kapkaççı tutuklandı
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Terlikli kapkaççı tutuklandı

Adana'da sokakta telefonda konuşan bir kadının cep telefonunu alıp ayağında terlikle kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı tutuklandı.

Terlikli kapkaççı tutuklandı
07.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:07

Adana'da sokakta telefonda konuşan bir kadının cep telefonunu alıp ayağında terlikle kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sultan A. (34) isimli kadın, cep telefonuyla konuşurken yanına yaklaşan bir kişi telefonu alıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Polis zanlıyı tespit edip yakalamak için güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrasında zanlının isminin suç kaydı olmayan Orhan Yalçın K. (23) olduğu belirlendi. Polis, bunun üzerine evine baskın yaparak zanlıyı yakaladı. Kapkaç yaptığı sırada terlikle kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyip güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olmadığını öne sürdü. Ancak zanlının ağabeyi kardeşini güvenlik kamerasında teşhis etti. Ayrıca mağdur da zanlıyı teşhis etti. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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