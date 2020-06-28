Terleten sınav sona erdi
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Terleten sınav sona erdi

Yüksek Öğretim kurumlarına girmek isteyen öğrenci ve mezunların büyük merak ve sabırsızlıkla beklediği YKS sınavı son oturumları Türkiye geneli ile birlikte Düzce'de yapıldı.

Terleten sınav sona erdi
28.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:40

Yüksek Öğretim kurumlarına girmek isteyen öğrenci ve mezunların büyük merak ve sabırsızlıkla beklediği YKS sınavı son oturumları Türkiye geneli ile birlikte Düzce'de yapıldı. Öğrenciler, sınav salonunda soruları çözebilmek için ter dökerken, velilerde sınav merkezilerinin önünde çocuklarını beklerken sıcak hava nedeniyle ter döktü.

Yüksek Öğretim Kurumları Giriş sınavı için iki günlük maratonun son gününde yine heyecan yaşandı. Korona virüs salgını nedeniyle eğitim kurumları erken tatil edilirken öğrenciler ise kendi imkanlarıyla çalışmak zorunda kaldı. Üzerine birde sınav tarihleri önce 1 ay uzatıldı ancak sonra tekrar aynı tarihe alındı. Bütün bu olumsuzluklar altında sınava giren milyonlarca öğrenci üniversitelerin istedikleri bölümlerine girebilmek için ter döktü.

Cumartesi günü 1 oturumun yapıldığı YKS sınavının son gününde ise öğrenciler iki oturuma girdi. Öğrenciler, sınav salonlarında soruları yapabilmek için ter dökerken, velilerde sınavın başlama saati olan saat 10.00'dan itibaren çocuklarıyla birlikte sınav merkezlerinin önüne gelerek sınavdan çıkış saatine kadar sınav merkezlerinin önünde beklediler. Hava sıcaklığının da fazla olması nedeniyle gölgelerde çocuklarını çıkış saatini bekleyen anne ve babalar, sınav bitişi ile birlikte sınav merkezinin kapısında içeriden çıkacak olan çocuklarının gelmesini de yine büyük sabırsızlıkla beklediler.

Sınavdaki çocuklarını sınav merkezlerinin dışında bekleyen veliler, korona virüs nedeniyle eğitim kurumlarının erken tatil edilmesi ile birlikte, çocuklarının evlerde çalıştığını belirttiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

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