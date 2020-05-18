Terkos Gölü'nde yasadışı balık avcılığı yapan 24 kişiye ceza kesildi
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Terkos Gölü'nde yasadışı balık avcılığı yapan 24 kişiye ceza kesildi

Terkos Gölü'nde yasadışı balık avcılığı yapan 24 kişiye ceza uygulandı.

Terkos Gölü'nde yasadışı balık avcılığı yapan 24 kişiye ceza kesildi
18.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:56

Terkos Gölü'nde yasadışı balık avcılığı yapan 24 kişiye ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında yapılan denetime, Tarım ve Orman Bakanlığı Arnavutköy İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli deniz polisleri, Arnavutköy Yassıören Durusu ve Çatalca jandarma ekipleri, İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği ve Arnavutköy Balıkçılar Derneği ekipleri katıldı.

Terkos Gölü'ndeki denetimde, 20 takım 200 metre büyük boy pinter, 500 metre suda unutulmuş (hayalet ağ) ve 12 bin 300 metre uzatma misina ağa el konuldu. Malzemeler, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Deposu'na kaldırıldı.

İkazlara uymayan 24 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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