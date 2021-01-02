Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetim yapıldı
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Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetim yapıldı

02.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:14
Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetim yapıldı

Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetimde av malzemelerine el konulurken, bir kişiye idari para cezası kesildi.

Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetimde av malzemelerine el konulurken, bir kişiye idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve jandarma ekipleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balık avcılığına yönelik denetim yaptı.

Ekiplerce, denetimde avcılığa uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 4 bin 800 metre uzatma misina ağ, 2 takım büyük boy pinter ile 150 metre küçük boy kerevit sepetine el konuldu.

Denetim sırasında misina ağların içindeki yaklaşık 1 ton canlı balık da tekrar iç sulara bırakıldı.

Uyarıları dikkate almayan bir kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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