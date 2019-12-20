Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu
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Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu

Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

20.12.2019 03:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 03:20
Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu

'daki 'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

verilmesi üzerine bölgeye , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00'de devam edecek.

Kaynak: AA
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