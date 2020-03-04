Terk edilmiş hurda araçlar kaldırılıyor

04.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:14

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokak aralarındaki hurda araçlar kaldırılıyor.



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "hurda araçların toplatılması" kararı ile Bursa Valiliğin yayınladığı emir doğrultusunda Orhangazi'de daha önceden tespit edilen hurda araçların kaldırılmasına başlandı. Zabıta ve trafik ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen hurda araçlar tek tek kaldırılıyor. İlçe genelinde muhtelif bölgelerde bulunan toplam 79 hurda araç çekicilerle otoparka çekildi.



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda, "Cadde ve sokaklarda kamunun kullanımına ait bir yerde bırakılan hurda araçlar ya da mütemmim cüzleri, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra içeriğinde tehlikeli maddeler bulunması, her an patlama ve yanma riski taşımaları sebepleriyle kamu güvenliği ve esenliği açısından ciddi tehdit arz etmektedir. Ayrıca ülkemizin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kast eden terör örgütlerinin bölücü faaliyetlerinde zaman zaman bir araç olarak kullanılabilmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA