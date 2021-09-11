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Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için harabeye dönen evler, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bulunan ve uzun zamandır kullanılmadığı için harabeye dönen evler, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Sazova Mahallesi Enginay sokakta bulunan terk edilmiş evler, içerisinde ve çevresinde biriktirdiği çöpler nedeniyle çirkin görüntüler oluşturuyor. Genellikle alkol şişelerinin yer aldığı harabe evleri gören vatandaşlar adeta isyan ediyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından zaman zaman ateş yakıldığı, madde ve alkol bağımlıları tarafından evlerin mesken tutulduğu iddia ediliyor.

Tarım arazilerinin yoğunlukta olduğu mahallede yaşayan vatandaşlar, terk edilmiş evlere gerekli denetim veya yıkılma işlemi yapılması konusuna yetkililerden yardım bekliyor.

Öte yandan duvarlara yazılan ilginç yazılar ve değişik çizimler dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

Terk edilmiş evler tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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