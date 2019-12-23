Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi
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Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir köyde bulunan terk edilmiş binaya yapılan baskında 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

23.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:23
Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi

'da bir köyde bulunan terk edilmiş binaya yapılan baskında 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Akça köyü sınırlarında terk edilmiş bir binada yapılan operasyon sonucunda 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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