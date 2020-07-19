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Terim şansı yoktu, keçi inadı vardı

Şampiyon Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig biletini alacak ikinci ekibin ve play-off eşleşmelerinin belli olacağı dünkü maçlar büyük bir sürpriz olmadan tamamlandı.

Terim şansı yoktu, keçi inadı vardı
19.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 08:41

Şampiyon Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig biletini alacak ikinci ekibin ve play-off eşleşmelerinin belli olacağı dünkü maçlar büyük bir sürpriz olmadan tamamlandı. İki sezon önce play-off'tan Süper Lig'e çıkarken yarı finalde Ümraniyespor'u eleyen BB Erzurumspor, İstanbul ekibini dün 4-1 yenerek bu kez doğrudan bir üst lige çıktı. 1998- 2001 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Erzurumspor'un maddi dar boğaza düşüp 2009- 2010 sezonunda 2. Lig'den çekilmesinin ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentin yeni takımı olarak tasarlanan mavi beyazlı kulüp böylece kısa tarihinde ikinci kez Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı

GÜNÜN TEK SÜRPRİZİ

Dünün tek ilginç sonucu, Akhisar'ın kendi sahasında iddiasız Keçiörengücü'ne 4-3 yenilmesiydi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Kazanmamız halinde, Erzurum kaybeder, Demir puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin" demişti. Dün Akigolar'ın Terim şansı yoktu, üstüne üstlük keçi inadına sahip bir rakip karşısında kötü bir yenilgi aldılar. Kazansalar bile çok bir şey değişmeyecekti çünkü rakipleri kazanmıştı. Play-off'ta Bursa-Adana Demir ve Karagümrük-Akhisar eşleşmeleri oluştu. Geçmişe bakıldığında genelde son haftalarda üst üste kazanıp yüksek momentumla play-off'a gelen takımların şanslı olduğu görülüyor.

DEMİRSPOR ÖNDE AMA...

Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor bu bakımdan bir adım önde ancak üçüncülerin de bu maçlarda geleneksel bir talihsizliği var. Play-off -hele ki seyircisiz haldeher türlü sonuca gebe.

Kaynak: Hürriyet

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