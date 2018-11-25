Fatih Terim, Konyaspor Maçı Sonrası Gece 3'e Kadar Florya'da Kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik beraberliğe en çok üzülen isimdi. Cezası nedeniyle Konya maçını Türk Telekom Stadındaki locasında takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik beraberliğe en çok üzülen isimdi.

GECE 3'E KADAR ÇALIŞTI

Penaltı kararına çok sinirlenen ve evine dönmeyerek Florya'nın yolunu tutan tecrübeli hocanın, gece 3'e kadar tesiste mesai verdiği öğrenildi. Konyaspor maçını tekrar izleyerek analizini yapan tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte durum değerlendirmesinde bulundu.

(Sabah)