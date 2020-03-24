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Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

24.03.2020 04:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 04:01
Terim koronavirüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. 66 yaşındaki ünlü futbol adamı, "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" mesajını verdi.Türkiye'de futbol dünyasının ünlü ismi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 66 yaşındaki Terim Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Terim son olarak 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Beşiktaş maçında takımının başında yer almıştı. Terim, karşılaşmanın ardından maçların oynanmasına devam edilmesi kararı veren Türkiye Futbol Federasyonunu sert şekilde eleştirmiş, sağlıklarının tehlikede olduğunu dile getirmişti. Terim, "Bu maç seyircisiz ama statta bine yakın insan görev yapıyor. Bizim canımız yok mu? Risk varsa hepimiz risk altındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'den saatler önce de Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Terim'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı gönderildi. Galatasaray Spor Kulübü, "Seninleyiz hocam, bir kez daha birlikte yeneceğiz" mesajını paylaştı.

Diğer yandan Galatasaray kongre üyesi olan gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'teki programında Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da test sonuçlarının pozitif çıktığını iddia etti. Ancak Davala, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu haberin asılsız olduğunu bildirdi.

DW/GY,JD

(c)


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