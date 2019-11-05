Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
VİDEO: Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok"