Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok"

Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda...

05.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:31
Terim:

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

VİDEO: Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok"
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