Terim'in Tff'ye Açtığı 'İtirazın İptali' Davası Başladı

Eski Türkiye Futbol Direktörü Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin liralık tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.

Terim'in Tff'ye Açtığı 'İtirazın İptali' Davası Başladı

Eski Türkiye Futbol Direktörü Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin liralık tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.

Kaynak: Dunya.com

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