Terim'in Tff'ye Açtığı 'İtirazın İptali' Davası Başladı
Eski Türkiye Futbol Direktörü Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin liralık tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.
26 Aralık 2017 Salı 12:57
Eski TürkiyeFutbol Direktörü Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle TFF'ye açtığı 12 milyon 950 bin liralık tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.