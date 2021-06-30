Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı

Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 6 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'a küfürlü tezahürat ettiği anları sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Timur S. hakkında "Hakaret içeren tezahürat" suçundan dava açıldı.

Kadıköy'de 6 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'a küfürlü tezahürat ettiği anları sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Timur S. hakkında "Hakaret içeren tezahürat" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray Spor Kulübü ihbar edinen sıfatıyla yer alırken, şüphelinin 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

 

ÇALINAN ŞARKIYA KÜFÜRLÜ EŞLİK ETTİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ile Teknik Direktör Fatih Terim 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olan şüpheli Timur S.'nin Fenerbahçe-Galatasaray futbol derbisini izlemek için 6 Şubat 2021'de statta bulunduğu anlatıldı. Stadyumda çalınan bir şarkıya eşlik ettiği sırada şüphelinin sözleri değiştirerek sinkaflı tezahüratta bulunduğu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirtilirdi.Şüpheli Timur S.'nin usulüne uygun yapılan ön ödeme tebliğine rağmen ön ödemenin gereklerini yerine getirmediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Timur S.'nin pişman olduğunu beyan ettiği de ifade edildi. 

1 YIL SÜREYLE SEYİRDEN YASAKLANMASI TALEP EDİLDİİddianamede şüpheli Timur S. hakkında 6222 Sayılı Yasa'ya göre "Hakaret içeren tezahürat" suçundan elli günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca şüphelinin 1 yıl süreyle seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi.Tutuksuz şüpheli Timur S. iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden sanık, hakimi çıldırttı: 30 yıldır böylesini ilk kez görüyorum
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden sanık, hakimi çıldırttı: 30 yıldır böylesini ilk kez görüyorum
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 16:32:45. #1.15#

title