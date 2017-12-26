Fatih Terim'in Soyunma Odası Konuşması Ortaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.

"İŞTE GALATASARAY BÖYLE OYNAMALI"

Fanatik'in haberine göre; maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.