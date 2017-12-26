Fatih Terim'in Soyunma Odası Konuşması Ortaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının devre arasında futbolcularına "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.

"İŞTE GALATASARAY BÖYLE OYNAMALI"

Fanatik'in haberine göre; maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Kaynak: Skorer

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