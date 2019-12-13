: Terim'in kimyasını Ali Koç bozdu!

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:06

G.SARAY neden bu halde? Bir zamanlar Real Madrid'i yenen takım, neden Avrupa'da 5'şer 6'şar golle hezimete uğruyor. Bu hezimetin sorumlusu kim? ya da kimler? Gelin hep birlikte bir Galatasaray dosyası açalım ve bugüne kadar yazılmayanları yazıp, konuşulmayanları konuşalım. Hezimete giden yolun parke taşları tek tek aralayalım...



TERiM ÇOK FORMSUZ



Önce teknik direktör Fatih Terim'den başlayalım. İmparator, bu sezon kendisinden hiç beklenmeyecek oranda formsuz. Bu formsuzluğun elbette pek çok nedeni olabilir. Ama biri var ki, biz değil adı biz saklı bir Galatasaraylı eski yönetici şunu dillendiriyor.



F.BAHÇE'NiN TUZAĞINA DÜŞTÜ



"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Terim için kullandığı 'sicili bozuk' sözleri tecrübeli teknik adamın kimyasını bozdu. Önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nun yanıt vermesini istedi. Hatta bunun için bastırdı. Gereken sert yanıt gelmeyince de sinirlendi. Ali Koç bu hamleyle Terim'in ve onun takıma olan motivasyonunu minimuma indirdi. Terim bu tuzağa düştü. Yönetim de bu tuzağın farkına varamadı." Bu tespite katılır mısınız bilmiyoruz. Ama Terim'deki düşüşün tam da bu noktada başlaması hiç de tesadüf değil.



ESKİ TERİM



1- Futbolcularını korurdu



2- Oyuncuyu yıldızlaştırırdı



3- Sorumluluğu üstlenirdi



4- Saha içine odaklanırdı



5- Çözüm üretirdi



YENİ TERİM



1- Futbolcuları suçluyor



2- Oyuncu geliştiremiyor



3- Sorumlu gösteriyor



4- Saha dışına odaklanıyor



5- Bahane üretiyor



YARDIMCILARI ÇÖZÜM DEĞİL SORUN ÜRETTİ



G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana yardımcılarından gerekli katkıyı alamadı. Terim'in cezalı olduğu dönemde fazlası ile eleştiri alan Levent Şahin geri çekildi. Geçen yıl takımın en önemli neşe kaynağı, birleştirici unsuru Taffarel'in ayrılığı da güç kaybettirdi. Hasan Şaş ile Ümit Davala ise bu sezon aynı futbolcular gibi sınıfta kaldı. Hasan Şaş'ın kontrolsüz tavırları, yardımcı olmaktan daha çok, sorun yaratmaya başladı. Çözüm üretmeleri gereken yardımcılar sorun üretiyordu.



ADANMIŞLIK



BİR takımda işler iyi giderse oyuncuların adanmışlıkları da artar. ya tersi olursa... O zaman da adanmışlık, yerini boş vermişliğe bırakır. hele hele kiralık oyuncularda bu zirve yapar. G.Saray, finansal nedenlerle oyuncu transfer etmektense kiralama formülünü hayata geçirdi. Ama kiralık oyuncuların aidiyet duygusunun zayıflığının, sorumluluk almaktan kaçınmalarının önüne geçilemedi. Terim bu yüzden 'transfer' stratejisinin değişmesi gerektiğini sık sık dile getirdi. Takımı sahiplenen ismin yalnızca Muslera olduğu görüşü öne çıktı.



DEVRE ARASI NE OLACAK?



SELÇUK tepki alıyor



MARIANO kesinlikle gidecek. BELHANDA'ya herkes kulüp arıyor. NAGATOMO ile pazarlık var. ·



Selçuk İnan, Emre Mor, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı arasında en az 2 isim gönderilecek.



SON NOT: Galatasaray'da özellikle yönetim içinde Selçuk'a tepki var. Yöneticiler, "Yeni sözleşme yapıldı, kaptan oldu. Ama ne performansı arttı ne de sorumluluk duygusu" şeklinde deneyimli oyuncuyu eleştiriyorlar



Falcao'nun 7 milyon Euro'su GALATASARAY'ı alt üst etti



ŞİMDi gelelim sarı kırmızılı takımın içinde yaşananlara... Öncelikle Sezar'ın hakkı Sezar'a. Fatih Terim, Falcao konusunda haklı çıktı. "Önceliğimiz golcü değil. Ona vereceğimiz para takım dengesini alt üst eder" diyordu. Takım içinde belli bir maaş dengesi oluşturulmuştu. Feghouli, Belhanda ve Muslera gibi takımın yıldızları, şampiyonlukların mimarları en yüksek ücreti alıyordu. Ancak bu sezon yapılan Falcao hamlesi dengeleri bozdu. Falcao'nun 7 milyon Euro'luk ücreti takımdaki dengeleri alt üst etti.



AFRİKALI FUTBOLCUNUN PARA İSYANI



Ücret deyip geçmeyin. Bunun futbolcular için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Öyle oyuncular vardır ki, "O kadar para veriyorsunuz, takımı da o kurtarsın" diyerek pasif eyleme bile geçebilir. Nitekim Galatasaray'da beklenen oldu. Afrikalı oyunculardan biri, "İlk geldiğimde benim ücretimi tartıştılar, iki yıl şampiyon olduk. Bakalım Falcao'nun ücretine ne diyecekler!" diyerek, bu transferden duyduğu rahatsızlığı takımın bir toplantısında açık açık dile getirdi. O oyuncuya destek verenler de hiç de azınlıkta değildi.



YENi TRANSFERLERiN NEREDEYSE TAMAMI FiYASKO



G.SARAY'dan bu sezon ayrılan isimlerin yeri doldurulamadı. yapılan 12 transfere karşın gelen isimler, Fernando, Ndiaye ve onyekuru kadar katkı yapamadı. Emre Mor, Seri, Nzonzi, Babel gibi isimlerin orta sıra ve küme düşen kulüplerden gelmesi, şampiyonluk baskısı yaşamamaları da handikap oluşturdu.



Babel ve Belhanda arasında liderlik kavgası var



İŞLER iyi gidirse arkadaşlık, kötü giderse gruplaşmalar çıkar ön plana. Falcao'nun ücreti dışında Babel'in de bazı davranışları ortaya çıktı. Babel, lider karakterli bir oyuncu. Bunu her yerde gösteriyor. Onun bu tavrı Belhanda başta olmak üzere, birkaç oyuncu tarafından tepkiyle karşılandı. Babel ve Belhanda Beşiktaş derbisinde saha içinde tartışırken, Florya'da da neredeyse yumruklaşmaya varacak bir gerginlik yaşadıkları öğrendi. Geçen iki yıl şampiyonluğu getiren arkadaşlık ve takım bütünlüğü sekteye uğradı, gruplaşma zirve yaptı.





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