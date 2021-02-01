Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu
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Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

01.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:25
Terim ile Kocaman rekabetinde 16. randevu

Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.

Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

Terim-Kocaman rekabeti

Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:

Tarih KulvarTerim'in takımı Kocaman'ın takımı Skor
27 Eylül 2002 Süper LigGalatasaray İstanbulspor 2-0
15 Mart 2003 Süper LigGalatasaray İstanbulspor 2-1
6 Aralık 2003 Süper LigGalatasaray İstanbulspor 1-3
7 Aralık 2011 Süper LigGalatasaray Fenerbahçe 3-1
17 Mart 2012 Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe 2-2
22 Nisan 2012 Süper Final Grubu Galatasaray Fenerbahçe 1-2
12 Mayıs 2012 Süper Final GrubuGalatasaray Fenerbahçe 0-0
12 Ağustos 2012 TFF Süper KupaGalatasaray Fenerbahçe 3-2
16 Aralık 2012 Süper LigGalatasaray Fenerbahçe 2-1
12 Mayıs 2013 Süper LigGalatasaray Fenerbahçe 1-2
17 Mart 2018 Süper LigGalatasaray Fenerbahçe 0-0
23 Kasım 2018 Süper LigGalatasaray Konyaspor 1-1
12 Mayıs 2019 Süper LigGalatasaray Konyaspor 0-0
18 Ağustos 2019 Süper LigGalatasaray Konyaspor 1-1
26 Ocak 2020 Süper LigGalatasaray Konyaspor 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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