Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın...
26.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:
KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"
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