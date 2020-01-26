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Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın...

26.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:07
Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü 'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"
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