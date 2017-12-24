Terim Geldi, Aslan Coştu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim'in ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi 3-1 kazandı.,



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Maicon'un Castro'yu düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını Jahovic kullandı. Jahovic, topu ve Muslera'yı farklı köşelere gönderdi. 0-1



11. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top Gomis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.



19. dakikada Gomis'le verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rodrigues düzgün bir vuruş yaparak beraberliği getiren isim oldu. 1-1



24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, rakibini çalımlayıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



27. dakikada Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis'e bıraktı. Bu futbolcu müsait pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Beto gole izin vermedi.52. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin ortasında ceza sahası içinde Gomis'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.



53. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde Yasin'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1



56. dakikada Linnes'in ortasında Gomis göğsüyle indirdi. Yasin'in gelişine yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.



70. dakikada Gomis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Bu futbolcu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1



76. dakikada atılan ara pasta topla buluşan Gomis rakibinden sıyrılıp kaleye vurdu ancak savunma son anda araya girdi.



77. dakikada Göztepe atağında sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Jahovic topa dokunamadı ve mutlak bir golü kaçırdı.



90+1. dakikada Feghouli ceza sahası içine girip topukla Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.



KÜNYE



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx



Galatasaray: Muslera xx, Denayer xx, Serdar xx, Maicon xxx, Linnes xx, Ndiaye xxx, Fernando xxx (Sinan dk. 90 ?), Feghouli xxx, Belhanda xx (Selçuk dk. 77 x), Rodrigues xxx (Yasin dk. 41 xxx), Gomis xxx



Yedekler: Eray, Ahmet, Tolga, Eren, Tarık, Koray, Latovlevici



Teknik Direktör: Fatih Terim



Göztepe: Beto xx,Sabri xx, Peybernes x, Kosanovic xx, Tanju xx (Schwechlen dk. 67 xx), Selçuk xx, Rotman xx (Scarione dk. 57 xx), Gouffran xx (Ghilas dk. 82 ?), Castro xx, Halil xxx, Jahovic xx



Yedekler: Günay, Emre, Elessa, Doğanay, Enes, Tayfur, Ömer



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Goller: Jahovic (dk. 9 pen.) (Göztepe), Rodrigues (dk. 19), Yasin (dk. 53), Maicon (dk. 70) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray), Rotman, Castro (Göztepe)



(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)