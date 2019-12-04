Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"
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Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.

04.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:54

Ziraat 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen 'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"
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