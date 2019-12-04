Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
04.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:54
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
Kaynak: AA