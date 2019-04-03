Terim: "Galatasaray Bu Problemleri Kendi İçinde Konuşuyorsa Niye Başkası Bilsin" - İstanbul
- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA