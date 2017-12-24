Terim, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.



Terim, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Deneyimli teknik direktör, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.



"Yaşam" kategorisinde Cem Öksüz'ün çektiği "Türk Yıldızları İzmir'de" fotoğrafına oyunu veren Terim'in, "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafı oldu.