Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu Libya'da Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu.

Libya'da Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu.

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu. Hapishanenin tutukluların hiçbir pozisyonda rahat etmemeleri için 1 metreküp çelik kasalarda oluşan hücrelerle kurulduğu belirtildi. Terhune'de geçtiğimiz günlerde onlarca toplu mezar da bulunmuştu. Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Terhune kentini Hafter milislerinden 5 Haziran'da ele geçirmişti. - TRABLUS

Kaynak: İHA