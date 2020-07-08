Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu
Libya'da Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu.
08.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:47
Libya'da Darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu.
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde Hafter milislerin kullandığı hapishane bulundu. Hapishanenin tutukluların hiçbir pozisyonda rahat etmemeleri için 1 metreküp çelik kasalarda oluşan hücrelerle kurulduğu belirtildi. Terhune'de geçtiğimiz günlerde onlarca toplu mezar da bulunmuştu. Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Terhune kentini Hafter milislerinden 5 Haziran'da ele geçirmişti. - TRABLUS
Kaynak: İHA