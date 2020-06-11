Terhune halkı evine geri dönüyor Libya'da ülke içinde yerinden edilmiş vatandaşlar, Halife Hafter'e bağlı milislerinden arındırılan Terhune kentine geri dönmeye başladı.

Libya'da ülke içinde yerinden edilmiş vatandaşlar, Halife Hafter'e bağlı milislerinden arındırılan Terhune kentine geri dönmeye başladı.

Libya hükükmetine bağlı güvenlik birimleri, şehir içinde farklı noktalara kurdukları kontrol noktalarıyla geri dönenler için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı.

Öte yandan, kent içinde çatışmalardan doğan zarar ve yıkımın onarılması, belediyecilik hizmetlerinin temin edilmesi için Libya hükümetinin ilgili birimleri çalışmalara başladı.

Kaynak: AA