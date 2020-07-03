- Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu
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- Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

- Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

03.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:43

- Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

TRABLUS - Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de bulduğu toplu mezarlarda son yapılan kazı çalışmalarında yeni 6 cansız beden daha buldu. Libya'da Kayıp Kişileri Arama ve Tanımlama Genel Kurumu Başkanı Kamal Al-Siwi, Terhune kentindeki toplu mezarlardan yapılan kazı çalışmalarının başladığı günden bugüne 30 ceset çıkartıldığını ve Terhune dahil olmak üzere Trablus'un batısında bulunan toplu mezarlardan çıkartılan ceset sayısı 219'a yükseldiğini söyledi. Al-Siwi, toplu mezarlardan şüphelenilen tüm yerlerde arama çalışmalarının yapılacağı vurguladı.

Öte yandan 5 Haziran tarihinde Ulusal Mutabakat Hükümeti General Hafter güçlerinden Terhune kontrol altına alabildi. Terhune kenti daha önce General Hafter güçleri için stratejik olması bakımından önem taşıyor.

- Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

Kaynak: İHA

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