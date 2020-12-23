Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu
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Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu

23.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:24
Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Libya Hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari yaptığı açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Jaafari, ekiplerin toplu mezardaki cansız bedenleri çıkartmak için çalışmalara başladığını ifade etti. Haziran ayından bu yana Terhune'de en az 28 toplu mezar bulundu. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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